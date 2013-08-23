Меджліс обіцяє добитися видворення Паніна з Криму

Кримськотатарський меджліс обіцяє добитися видворення з території Криму російського актора Олексія Паніна, який дозволив собі ксенофобські висловлювання на адресу кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови меджлісу Рефат Чубаров у п'ятницю в Сімферополі на мітингу з нагоди Дня жертв політрепресій.

"Російський актор Панін зробив заяву фашистського характеру і суті. Уявіть собі на хвилину, якщо він сказав, що на кожному дереві від перевалу до Алушти повинні висіти не кримські татари, а назвав би якусь іншу національність, яке було б обурення з боку кримської автономії?", - сказав Чубаров, обурившись, що влада регіону не відреагувала на заяви.

"Ми не продовжуємо боротися з Паніним. Ми боремося з нашою владою, яка створює всі умови для того, щоб у суспільство вносилися ворожнеча, ненависть, не тільки зсередини суспільства, а й вже ззовні", - сказав Чубаров.

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"Які шляхи щодо Паніна? Сьогодні завтра Паніна буде видворено з Криму, ми цього доб'ємося або хтось звільниться зі своєї посади", - пригрозив Чубаров

"Вибачення? Ви чули ці вибачення. Суть того, що ним було сказано до того, і сам характер вибачень - це настільки разючі речі. Може хтось одну-дві людини прощає. Я - ні. Тут не може бути прощення, тут повинне бути покарання. За українськими законами він повинен бути заарештований. Проведено слідчі заходи, відкрито кримінальну справу і, як мінімум, він повинен чекати тут суду. МЗС відреагував на частину образ Паніна, МЗС вдав, що не замітив, що іноземець образив українське суспільство і цілеспрямовано частину суспільства за етнічним принципом", - наголосив Чубаров.

Мітинг зібрав близько 100 людей.

Представник прес-служби меджлісу повідомив УНІАН, що активісти меджлісу збиралися їхати сьогодні до Євпаторії, де повинен був виступати Панін, але спектакль скасували.

Разом з тим, за іншими даними, спектакль відбудеться, але роль Паніна зіграє інший актор.

Як повідомляв УНІАН, у Криму міліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 КК України – «умисне легке тілесне ушкодження» після аварії за участю російського актора Олексія Паніна, яка викликала резонанс у пресі через висловлювання артиста про іншого учасника ДТП - кримського татарина. Пізніше актор приніс вибачення за свої слова, зазначивши, що журналісти спотворили їх суть. Меджліс вибачення не задовольнили.