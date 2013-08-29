Тягнибока не запросили на засідання комітету Європарламенту щодо України

Лідер Свободи Олег Тягнибок приєднається до своїх колег по опозиції лідера УДАРу Віталія Кличка і лідера фракції Батьківщина у Брюсселі 29-го серпня під час зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, заявив Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу.

«Сьогодні на засіданні Комітету із закордонних справ були запрошені ми двоє (Арсеній Яценюк і Віталій Кличко – ред.). Завтра Олег (Тягнибок – ред.) прибуває на спільну зустріч де буде три керівника політичних партій спільно зі Штефаном Фюле. Тому, усе по графікам, і усе по запрошенням, як і планувалося», – заявив Яценюк.

Нагадаємо, вчора, 28 серпня, Комітет із закордонних справ Європарламенту провів екстрене засідання, присвячене ситуації в Єгипті та Україні. За підсумками засідання у Європарламенті заявили, що нинішня поведінка Росії стосовно України у сфері торгівлі не відповідає нормам міжнародного права і є неприйнятною.

Раніше, у грудні 2012 року, Європарламент підтримав поправку до резолюції щодо України, запропоновану депутатом Крістіаном Вігеніним і спрямовану проти співпраці з ВО Свобода.

Резолюція була доповнена таким пунктом: Європарламент «стурбований зростанням націоналістичних настроїв в Україні, висловленим у підтримці партії «Свобода», яка, в підсумку, є однією з двох нових партій, що увійшли до Верховної Ради; нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям та принципам ЄС, таким чином, закликає про-демократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліцій з цією партією».