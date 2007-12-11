Партія регіонів дуже здивувалася невдалому голосуванню за Тимошенко

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН спростовує звинувачення представників Блоку Юлії Тимошенко в адресу Партії регіонів про блокування депутатських карток і називає ганьбою для Президента України Віктора ЮЩЕНКА голосування по кандидатурі прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.ГЕРМАН висловила сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Коли в них (у коаліції демократичних сил – УНІАН) щось не виходить, тоді вони звинувачують у цьому Партію регіонів. Чомусь ми винні в кожній їхній внутрішній невдачі», – сказала Г.ГЕРМАН.

Депутат нагадала, що сьогодні фракція Партії регіонів погодилася змінити порядок денний, віддавши пріоритет обранню прем`єр-міністра України.

«Ми пішли на поступку. Вони три години не могли зібратися, і в них знову нічого не вийшло», - додала вона.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що невдале голосування за обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром стало несподіванкою для фракції Партії регіонів.

На думку Г.ГЕРМАН, розвиток подальшої ситуації залежатиме від прагматичності позиції В.ЮЩЕНКО. «Якщо Президент зрозуміє, що це дорога в нікуди, що вони підставили Президента на такий скандал, то він зараз зробить усе, щоб надалі процедура здійснювалася відповідно до закону. Він зрозуміє, що потрібно об`єднувати парламент і Україну. Якщо Президент цього не зрозуміє після такої ганьби, яку вони йому зробили, треба буде знову чекати до весни», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра – “за” проголосували 225 депутатів.

Народний депутат від БЮТ Богдан ГУБСЬКИЙ звинуватив фракцію Партії регіонів у свідомому блокуванні карток депутатів фракцій, що входять у коаліцію демократичних сил.