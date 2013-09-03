Roshen заперечує звинувачення у тіньових поставках цукерок в РФ

Росспоживнагляд вважає, що Roshen поставляє цукерки через інші країни Митного союзу (МС) , йдеться в заяві компанії на її офіційному сайті.

«Корпорація Roshen завжди діяла в рамках чинного законодавства як в Україні, так і на ринках інших країн, неухильно дотримуючись всіх вимог та нормативних регламентів, що підтверджується нашою багаторічною і бездоганною репутацією ... Кондитерська корпорація Roshen інформує про те, що підозри на нашу адресу щодо застосування схем реекспорту з країн Митного союзу для поставок до Росії продукції не мають під собою підстав» , - сказано в заяві.

Крім того, в компанії відзначили, що вже звернулися до глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка з проханням продовжити діалог про повернення кондитерських виробів Roshen на ринок Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що минулого тижня Онищенко озвучив припущення, що Україна через Казахстан намагається ввозити продукцію Roshen на територію РФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на постачання в РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen призупинив постачання всіх видів кондитерських виробів до Росії.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчові цінності продукції, зазначеної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько -українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Оніщенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було прийнято рішення про те, що інспекції проходитимуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд буде здійснювати контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді .

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) .