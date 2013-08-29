Вірменія не знайшла бензопірену в цукерках "Рошен"

Згідно з оприлюдненими держслужбою результатами аналізів, у кондитерських виробах української компанії "Рошен" речовини бензопірену не виявлено, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на вірменські ЗМІ.

На тему: Білорусь продовжує «випробовувати» цукерки Roshen

Раніше з Вірменією виявилися солідарні Таджикистан, Казахстан, Молдова, які також нічого шкідливого в продукції української фірми не знайшли.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на постачання в РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю. 31 липня Roshen призупинив постачання всіх видів кондитерських виробів у Росію.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було прийнято рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд буде здійснювати контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва). Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест», м. Київ).