Янукович планує серйозну реформу МВС

Як повідомляє УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Україна» в неділю.

Глава держави зазначив, що структуру МВС очікує розподіл функцій.

«Наприклад, одна з функцій - це слідство. Новий Кримінальний процесуальний кодекс передбачає створення національного слідчого органу», - підкреслив Президент.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде перейменована українська міліція на поліцію, Янукович зауважив, що суть не в назві.

«Всі добре розуміють, що суть не в назві… Найголовніше - це той зміст і та якість, які закладені в роботі цього відомства», - сказав Президент.