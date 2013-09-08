Президент: Для мене немає прихильників і опонентів

На цьому він наголосив в інтерв`ю телеканалу «Україна» в неділю ввечері.

«Я не можу розділити український народ на прихильників і опонентів, я зобов`язаний працювати на всю країну. І сьогодні для мене немає різниці, де живуть люди - в тому або іншому регіоні», - сказав Глава держави.

Президент зазначив, що несе відповідальність за події в країні.