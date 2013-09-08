Янукович: Влада працює на зменшення впливу кризи на економіку країни

Про це він заявив в інтерв’ю ТРК «Україна», відповідаючи на запитання щодо участі у майбутній президентській кампанії.

«Сьогодні я всі свої сили, весь час спрямовую на те, щоб економічна криза менше проникала в нашу країну і негативно впливала на економіку», - сказав Глава держави.

«Я виконую ту програму, з якою йшов на вибори в 2010 році. Коли я відзвітую за цією програмою перед українським народом, а я думаю, що звіт буде вже у 2014 році... тоді я прийму рішення з цього питання», - зазначив Янукович.