Сьогодні буде створена коаліція

Сьогодні впродовж дня “Наша Україна”, БЮТ та СПУ оголосять про створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, такі сподівання в інтерв’ю журналістам висловили лідер СПУ Олександр МОРОЗ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За словами О.МОРОЗА, вчора “трійка” домовилась про підписання угоди, узгодила всі проблемні питання, і Президент України Віктор ЮЩЕНКО про це поінформований.

“Ми готові підписати угоду про створення коаліції, і сьогодні про це буде заявлено з парламентської трибуни”, - сказав О.МОРОЗ, додавши, що підписи вже розпочали збирати і, за його прогнозами, до другої години дня мають бути зібрані підписи учасників коаліції.

Він також розповів журналістам, що поки що коаліція не обговорювала конкретні персоналії на ті чи інші посади. За його словами, це питання розглядатиметься сьогодні.

Він також висловив прогноз, що в ранковому засіданні Верховної Ради буде оголошено перерву для юридичного оформлення документів про коаліцію.

“Я думаю, що сьогодні буде вирішено все, що стосується коаліції”, - наголосив О.МОРОЗ. В той же час він зазначив, що питання призначення прем’єра і спікера визначиться через декілька днів, оскільки “там є ціла низка процедурних моментів”.

Він також заперечив, що вчора вночі підписувались якісь документи. О.МОРОЗ зазначив, що все було узгоджено, але підписання документів, за його прогнозами, має відбутись сьогодні.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила сподівання, що сьогодні коаліційний процес буде завершений. Вона підтвердила, що вчора були узгоджені всі розбіжності. “Сьогодні з 8-ї години ранку ми працюємо для того, щоб така коаліція відбулась сьогодні. У мене є сподівання на це, це переконання, що цей шлях буде сьогодні завершений перемогою”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за даними джерела "Української правди", згідно з досягнутими домовленостями передбачається, що прем’єром стає Тимошенко, спікером – Юрій Єхануров, а першим віце-прем`єром – Йосип Вінський.