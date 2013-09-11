Суд у США закрив справу за позовом Тимошенко

Федеральний суд Нью-Йорка закрив справу за позовом екс-прем'єра України Юлії Тимошенко до ряду фізичних і юридичних осіб з України та США, включаючи трейдера RosUkrEnergo (RUE) і його співвласника Дмитра Фірташа.

На тему: ЗМІ: Тимошенко не вдається довести свою правоту в суді проти Фірташа

"Суд, відхиливши претензії позивача до всіх відповідачів, які були повідомлені про подачу позову, будучи сповіщений про те, що відповідачі не отримали повідомлень, постановив закрити дану справу... з правом знову відкрити дану справу протягом 60 днів", - йдеться в постанові суду, наявному в розпорядженні РАПСІ, повідомляє РІА Новости.

Позов був поданий у квітні 2011 року до RUE. Згодом список відповідачів поповнився - в ​​ньому опинилися, в загальній складності, десять громадян України. В основному, це чиновники різного рівня, а також зареєстровані в США компанії і американські громадяни, серед яких політтехнолог чинного президента України Пол Манафорт (Paul Manafort).

Тимошенко звинуватила Фірташа у шахрайстві, порушенні прав людини і вимаганні. За її твердженням, між трейдером і компанією "Нафтогаз України" в ході розгляду в Стокгольмському арбітражі, за підсумками якого RUE були повернуті 12,1 мільярда кубометрів газу, мала місце змова. Американські компанії використовувалися співвласником RUE для відмивання грошей, а також у схемах для приховування хабарів, які виплачувалися українським чиновникам, йдеться в позовній заяві.

RUE поряд з "американською" частиною відповідачів, серед яких, крім Манафорта, значиться Бред Заксон (Brad Zackson), що фігурує в судових документах як помічник Фірташа і, а також кілька компаній - CMZ Ventures, Dynamic Group, Barbara Ann Holdings звернулися до суду з клопотанням про відхилення позову в квітні 2012 року.

Вони заявили, що позов не підлягає розгляду в Нью-Йоркському суді, звернувши увагу на політичну складову пред'явлених претензій. Клопотання було задоволено в березні цього року.