ЗМІ: Тимошенко не вдається довести свою правоту в суді проти Фірташа

26 березня Окружний суд Південного округу Нью-Йорка задовольнив клопотання низки американських компаній, що виступили співвідповідачами в позові Юлії Тимошенко щодо компанії RosUkrEnergo (RUE) і її співвласника Дмитра Фірташа про зняття з них обвинувачень.

"Суд постановив: доказів позивача (Юлії Тимошенко. - Ред.) В обвинуваченні американських відповідачів недостатньо, щоб підтвердити їх причетність до ув'язнення Тимошенко, а також до допомоги та участі в схемах, наданих позивачем", - сказано в постанові суду, повідомляє Комерсант- Україна.

З документа випливає, що суддя Елісон Натан винесла відповідну постанову на підставі клопотання "про зняття звинувачень" від 27 квітня 2012 року, поданого американськими компаніями CMZ Ventures, Dynamic Group, Barbara Ann Holdings (BAH), Vulcan Properties, а також фізособами - Полом Манафортом і Бредом Заксоном. "Клопотання про зняття звинувачень задовольнити", - зазначено в постанові суду.

В одній з компаній, до яких висувалися претензії, заявили, що, на їхню думку, "позов Тимошенко був необгрунтований, погано підготовлений і не аргументований". "Аргументи Тимошенко і її юристів були настільки слабкі і поверхові, що за великим рахунком суд не повинен був приймати цю справу до розгляду, - поділилося джерело, що побажало залишитися неназваним. - По суті, рішення суду означає, що позов був всього лише ходом відчаю, зробленим з метою нагнітання тиску на Україну з боку міжнародної громадськості. Американські суди не грають в такі ігри. Тепер, якщо екс-прем'єр знову спробує направляти позови до судів США, вони не будуть прийняті на основі прецедентного права і рішення Окружного суду ".

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року Юлія Тимошенко подала позов до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка щодо компанії RosUkrEnergo (RUE) і її співвласника Дмитра Фірташа. Екс-прем'єр зажадала визнати факт змови між трейдером і "Нафтогазом" в ході розглядів у Стокгольмському арбітражі, в результаті якого RUE були повернуті 12,1 млрд кубометрів газу.

У позові Юлія Тимошенко стверджувала, що RUE інвестувала "значні суми, отримані від трансакцій газу", у компанії США і Європи, в тому числі і через "лабіринт підставних фірм, включаючи відповідачів BAH, CMZ, Dynamic і Vulcan".

"Юлія Тимошенко та інші колишні чиновники зазнали політичних переслідувань і затримань чинною українською владою, очолюваною президентом Віктором Януковичем. Ці дії були організовані посадовими особами з адміністрації Януковича - їх натхненником був Дмитро Фірташ, український мільярдер, довірена особа Януковича", - йдеться у позові .

На думку експертів, виключення американських компаній з позову Юлії Тимошенко може привести до закриття справи. "Постанова суду здатна вдарити по юрисдикції справи, якщо немає інших прив'язок. Швидше за все, відповідач подасть клопотання про припинення справи на підставі того, що у американського суду немає юрисдикції. Якщо суд погодиться з такою заявою, справу буде припинено ", - вважає керуючий партнер адвокатської фірми AstapovLawyers Андрій Астапов.

На думку захисників Юлії Тимошенко, постанова суду не позначиться на перспективах позову пані Тимошенко до RUE. "Суд висловив свої претензії щодо наших пояснень, які стосувалися тільки американських компаній. Я ще не встиг ознайомитися з їх змістом, але вже поспілкувався з нашими американськими юристами - найближчим часом ми надамо суду нові пояснення", - заявив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко.