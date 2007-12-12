НУ-НС ще не визначився із складом Кабміну, але Тимошенко тут ні до чого

Народний депутат з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ наголошує, що між депутатами НУ-НС немає суперечностей, які заважають узгодити розподіл посад у виконавчих органах влади.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

Р.ЗВАРИЧ категорично не погодився з твердженням, що голосування за призначення прем’єр-міністра не відбувається через те, що коаліція досі не може поділити посади. На його думку, представники Партії регіонів, які про це говорять, діють за принципом «на злодії шапка горить».

Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що рішення НУ-НС щодо підтримки кандидатури лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО залишається незмінним.

Водночас він підтвердив, що в НУ-НС ще не завершена дискусія щодо посад міністрів, які за квотою мають обійняти представники цієї політичної сили.

Р.ЗВАРИЧ також підтвердив інформацію, що на сьогоднішньому ранковому засіданні фракції попросив не розглядати його кандидатуру на посаду міністра юстиції.

Як повідомлялося, сьогодні народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ заявив, Секретаріат Президента нав’язує коаліції деякі кандидатури на посади міністрів.

“Фракція пропонує одне, Секретаріат увечері висуває інше”, - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він вважає, що такі дії Секретаріату можуть призвести до розколу фракції, і в результаті члени НУ-НС не голосуватимуть за відповідний склад Кабміну.