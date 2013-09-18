До політради ПР увійшли Арбузов, Клименко, Колобов і Ставицький

Як повідомляє прес-служба ПР, кадрові рішення були ухвалені сьогодні на засіданні політради Партії регіонів.

На тему: Мельника виключили з політради Партії регіонів

Так, до політради увійшли: Сергій Арбузов, Анатолій Голубченко, Олександр Клименко, Юрій Колобов, Михайло Короленко, Олександр Пономарьов, Олег Проскуряков, Едуард Ставицький, Геннадій Темник.

Разом з тим політрада Партії регіонів виключила зі свого складу Олексія Боярчука, Петра Мельника, Ореста Муца, Олександра Черноморова.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні політради ПР заступниками голови партії були обрані Андрій Клюєв і Борис Колесніков.

Володимир Демидко був звільнений з посади заступника голови Партії регіонів за власним бажанням.