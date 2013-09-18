ЗМІ: Клюєв очолив передвиборчий штаб Януковича

Це рішення було прийнято на засіданні політради, яке відбулося в середу, 18 вересня, вдень у кінозалі Верховної Ради, повідомив Борис Колесніков, який був знову обраний заступником голови партії.

"Так, мене і Клюєва обрали. Але це призначення ще має затвердити з'їзд партії. Насправді, глобально нічого не змінилося, я й раніше був заступником голови партії, просто у мене трохи змінилися обов'язки", - сказав Колесніков.

В ексклюзивному коментарі виданню Лівий берег Колесніков роз'яснив зміст цих обов'язків.

"У зв'язку з обранням мене на посаду заступника глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді я повертаюся до активної виконання тих обов'язків, які раніше були доручені мені партією - ідеології та розробки можливих стратегій розвитку партії", - сказав він.

За матеріалами: Вести, lb.ua