Мельника виключили з політради Партії регіонів

Про це УНІАН повідомив народний депутат України від ПР Володимир Олійник.

Також сьогодні секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва та народного депутата України Бориса Колеснікова обрано заступниками голови Партії регіонів.

За його словами, “до їхньої компетенції належатимуть організаційні питання та пропаганди”.

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“Вони себе зарекомендували на виборах як президентських, так і парламентських, а також на партійній роботі позитивно, тому така позиція була підтримана одноголосно”, - наголосив Олійник.

Він зазначив, що на засіданні політради сьогодні був звільнений з посади заступника голови партії Володимир Демидко, згідно з поданою ним заявою.

Крім того, додав Олійник, на засіданні політради партії обговорювалася робота фракції Партії регіонів в парламенті. Він зазначив, що розроблено проект положення про фракцію.