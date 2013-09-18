Мельника виключили з політради Партії регіонів
Зі складу політради Партії регіонів вивели Петра Мельника та ще низку народних депутатів минулого скликання
Про це УНІАН повідомив народний депутат України від ПР Володимир Олійник.
Також сьогодні секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва та народного депутата України Бориса Колеснікова обрано заступниками голови Партії регіонів.
За його словами, “до їхньої компетенції належатимуть організаційні питання та пропаганди”.
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“Вони себе зарекомендували на виборах як президентських, так і парламентських, а також на партійній роботі позитивно, тому така позиція була підтримана одноголосно”, - наголосив Олійник.
Він зазначив, що на засіданні політради сьогодні був звільнений з посади заступника голови партії Володимир Демидко, згідно з поданою ним заявою.
Крім того, додав Олійник, на засіданні політради партії обговорювалася робота фракції Партії регіонів в парламенті. Він зазначив, що розроблено проект положення про фракцію.