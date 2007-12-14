У Блока Литвина на голову Бюджетного комітета аж два кандидати

Кандидатами на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету є члени фракції «Блоку Литвина» Микола ДЕРКАЧ і Василь ШПАК. Про це повідомив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, згідно з протоколом консультацій у ВР, посада керівника Бюджетного комітету закріплена за Блоком Литвина. Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК під час засідання 14 грудня заявив, що він підписав вказаний документ, який також підтримали всі керівники фракцій.

«Остаточно ми ще не визначилися, - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ. - Ми від фракції в Бюджетний комітет делегували двох наших представників - Миколу ДЕРКАЧА і Василя ШПАКА. Один з них буде головою бюджетного комітету».

Довідка УНІАН. Микола ДЕРКАЧ з січня 2004 по лютий 2005 року обіймав посаду міністра економіки України.

Василь ШПАК був заступником міністра агропромислової політики, керівником компанії «Украгролізинг».