Фюле заявляє, що Угода з ЄС не укладалася за рахунок Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на круглому столі з питань європейської інтеграції сьогодні у Києві.

“Щоб не було помилок: Угода про асоціацію не укладалася за рахунок Росії. Навпаки, Росія також отримає дуже великі переваги від інтеграції країн «Східного партнерства» у більш широку європейську економіку”, - сказав Фюле.

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Він зазначив, що угода “не забирає вашої суверенності, угода підсилює вашу суверенність”.

“Наше бачення таке, що угода має зробити великий внесок у більш довгостроковій перспективі для створення спільного економічного простору, як ми кажемо - від Ліссабона до Владивостока на основі правил СОТ”, - додав Фюле.