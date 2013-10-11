Підписи під Угодою про асоціацію означають нове об'єднання континенту - Грищенко

Угода про асоціацію і зону вільної торгівлі прив'яже Україну до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко під час міжнародної конференції «На шляху до Східного партнерства» сьогодні в Києві.

«Дух саміту у Вільнюсі впливає на сьогоднішню діяльність влади. Угода про асоціацію, включаючи поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, міцно прив'яже Україну до Європейського Союзу, а ЄС - до України. Підписи під Угодою про асоціацію означатимуть нове об'єднання континенту», - зазначив віце-прем'єр.

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При цьому він сказав, що шлях України з впровадження євростандартів був і залишається непростим.

«Ми здійснили впровадження нових стандартів ЄС в Україні. Ми запровадили принципово нові вимоги до якості виробництва ліків, істотно підсилили захист прав інтелектуальної власності, гармонізуємо національну освітню систему з домінуючими в ЄС підходами, посилили законодавче забезпечення антикорупційних заходів, додаткові гарантії незалежності суддів, гуманізували правила утримання людей в місцях позбавлення волі і всього Кримінального процесуального кодексу, запровадили високі екологічні вимоги до виробників і багато чого іншого. Європейська інтеграція стала для України стимулом для самовдосконалення», - наголосив Грищенко, додавши, що робота з підготовки до підписання СА була б неможливою без неурядових організацій.