Євродепутат радить не плекати ілюзій щодо підписання угоди України з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольські під час міжнародної конференції «На шляху до Східного партнерства» в Києві.

«У нас перед Вільнюським самітом – змішана картина. Можливо, Вільнюський саміт не дасть того, що ми очікуємо, і, можливо, дасть менше, ніж ми очікуємо. Ми не знаємо, буде це провал чи це буде успіх для нас. Але водночас нам не треба розглядати Вільнюський саміт як завершення, кінцеву точку, тому що це стосується впровадження економічних програм», - сказав він.

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Що стосується виконання Україною умов ЄС, євродепутат сказав: «Ситуація добра, але не ідеальна. Виконання всіх умов з грудня 2012 року залишаються червоною стрічкою для ЄС. Не всі реформи були виконані, як анонсували. Зараз ситуація поліпшилася, але потрібно вжити ще заходів. Я сподіваюся, що вони будуть успішно завершені».

«Основна умова, яку треба виконати, - подолати вибіркове правосуддя і звільнити Юлію Тимошенко. Я думаю, якщо цього не станеться (не звільнять Тимошенко – УНІАН), то ЄС може не підписати цю Угоду (про асоціацію – УНІАН). Про це чітко треба говорити. Тому що в Києві ще є якісь ілюзії в цьому плані. Залишаючи політичних опонентів у в'язниці – це атака на демократію. Ми не зможемо прийняти таку країну в європейське співтовариство», - заявив Саріуш-Вольські.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори щодо Угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною за умови рішучих дій і відчутного прогресу в реформі виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і реформ у судовій сфері.

Підписання угоди може відбутися на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року.