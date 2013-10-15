У росіян здадуть нерви, якщо Україна відмовиться від газу – експерт

"Стратегічно Азаров правий. Він впевнено заявляє, що Україна може відмовитись від російського газу. Таким чином викликає московське керівництво на відповідь, щоб вони щось робили. А будь-який крок з боку Росії призведе до поганих для них наслідків. Росія все одно взимку має виконувати зобов'язання щодо Європи. Їм треба думати, що з ними може бути. За рік через Україну менше 80 мільярдів кубів ніяк не прокачати. А ми запустимо газову систему в інший бік, і будемо забезпечувати потреби країни своїм газом", - розповів політолог та економіст Олег Соскін Gazeta.ua.

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Він зазначив, що з боку України вже відбулось суттєве зменшення закупівлі газу в Росії.

"Контракт провалений і не виконується. Фактично російського газу нам не треба. Забезпечити комунальну сферу вистачить. А приватні підприємства повинні самі закуповувати газ для своїх потреб", - зауважив Соскін.

За його словами, росіяни перебувають у дуже складному становищі і не знають, що їм робити. Через це у Росії можуть здати нерви.

"У "Газпрома" контракти, він несе величезні збитки. Щороку він отримував за газ від України 12 мільярдів доларів. Потрібно якимось чином це компенсувати. Бо Україна зриває комерційну діяльність найбільшого постачальника валюти", - зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Микола Азаров заявив, що Україна може повістю відмовитись від російського газу.