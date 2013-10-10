РФ не виключає санкцій у разі перегляду Києвом газового контракту

У разі одностороннього перегляду контракту можливі санкції проти України, заявила агентству "Прайм" прес-секретар прем'єр-міністра РФ Наталія Тімакова, повідомляє РІА Новини.

Прем'єр -міністр України Микола Азаров раніше в четвер заявив РІА Новини та телеканалу "Росія 24", що Україна в перспективі може повністю відмовитися від імпорту російського газу, якщо чинний газовий договір не буде переглянуто. За словами Азарова, Україна готова доводити абсурдність контракту в суді , якщо судова ініціатива буде виходити від російської сторони.

На тему: Найближчим часом Україна може повністю відмовитися від російського газу - Азаров

"Будь-які спроби переглянути існуючі газові контракти між Росією та Україною будуть мати цілком очевидні юридичні наслідки. Нашим українським партнерам, перш ніж робити подібні заяви, необхідно врахувати, що у разі одностороннього перегляду умов контракту можливе застосування санкцій", - сказала Тімакова.

"Загрози України про можливе припинення імпорту російського газу виглядають непереконливо і некоректно", - сказала, додавши, що у Росії є альтернативні можливості для поставок.