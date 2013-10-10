Найближчим часом Україна може повністю відмовитися від російського газу - Азаров

Україна в найближчі декілька років може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії, якщо чинний газовий договір не буде переглянутий, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у четвер РІА Новини та телеканалу "Росія 24".

"При такій ціні на газ ми скорочували і будемо скорочувати (споживання імпорту газу), а в перспективі, і це не порожні слова, Україна взагалі відмовиться від закупівель газу за такою ціною... Найближчі десять років - це навіть багато. Я думаю, ми реалізуємо це завдання за таких темпів підвищення енергоефективності, скорочення обсягів споживання газу, переходу на альтернативні джерела, введення в експлуатацію своїх власних родовищ газу, збільшення видобутку газу, я думаю, набагато швидше", - сказав Азаров.

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Також Азаров додав, що Україна готова доводити абсурдність чинного газового контракту між Нафтогазом і Газпромом у разі, якщо російський газовий холдинг подасть на Київ до суду за невиконання договору.

"Якщо Росія вважає, що ми чимось його (контракт) порушили, то нехай вона звертається до суду. І ось там ми будемо доводити, що цей контракт - нонсенс для міжнародного права, що він абсолютно абсурдний", - сказав Азаров. При цьому прем'єр зазначив, що контракт складений таким чином, що вийти з нього в односторонньому порядку Україна не може.

Підписані в січні 2009 року в Москві контракти на постачання російського газу Україні і на транзит російського газу через ГТС України до Європи діють до 2019 року. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менше 41,6 мільярда кубометрів газу.

Колишній прем'єр України Юлія Тимошенко, яка підписала з Володимиром Путіним тоді ці контракти, відбуває в даний час тюремний термін за перевищення повноважень.