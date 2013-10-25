Польща вважає, що Україна "жонглює і затягує час" у питанні Тимошенко

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що українська влада у питанні звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко "жонглює та затягує час", що може мати негативні наслідки для підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, на брифінгу після завершення дводенного саміту Європейського Союзу у Брюсселі Туск сказав, що "важко уявити" ситуацію, коли Тимошенко "примусово вивезуть за кордон на примусове лікування".

"Досі поведінка влади в Україні була недостатньою і незадовільною. Маємо часом враження, що відбувається жонглювання і гра з часом", - заявив Туск.

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За його словами, "якщо влада в Україні не зрозуміє, що ця справа має бути вирішена, і щоб це вирішення було прийнятне для Тимошенко, то це може мати негативні наслідки".

Польський прем’єр додав, що "Тимошенко зацікавлена, аби дочекатися (підписання Угоди про асоціацію - УНІАН), вона зацікавлена, щоб зближення України та ЄС стало доконаним фактом. І, напевно, вона була би проти того, аби її ситуація не завадила цьому історичному моменту - зближенню України та Європи".

"Але Польща буде тим локомотивом, який доведе до щасливого кінця - зближення України і Європи," - додав голова уряду Польщі.