Комісія з помилування не розглядатиме питання Тимошенко - ЗМІ

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко на початку жовтня зачитав заяву екс-прем'єра, в якому вона повідомила, що заради укладення про асоціацію України з ЄС згодна виїхати на лікування до Німеччини, повідомила РІА Новости в середу член комісії Лариса Скорик.

Він також повідомив, що представники Європарламенту і Пет Кокс і Олександр Кваснєвський передали Януковичу клопотання про помилування Тимошенко "для юридичної легалізації можливості виїзду Юлії Тимошенко за кордон".

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Член цієї комісії, народний депутат від правлячої Партії регіонів Сергій Гриневецький раніше не виключав, що комісія при президенті на засіданні в четвер може розглянути питання помилування Тимошенко.

"У матеріалах, які роздані мені (на засіданні комісії у четвер), такого питання немає", - сказала Скорик у коментарі агентству. Вона підтвердила, що засідання комісії відбудеться в четвер. При цьому точний час і місце поки невідомі.