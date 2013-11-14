Польська влада обіцяє переконувати Європу підписати асоціацію з Україною

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив сьогодні глава польського уряду Дональд Туск.

Він назвав складнішими на сьогодні умови для підписання цього документу, запевнивши, що польська влада має намір і надалі докладати зусиль, аби Угоду таки підписали.

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"Тому ми будемо робити те, що в наших силах, аби переконати Європу та Україну підписати Угоду про асоціацію, але не приховую, відчуваю це та знаю це - і не є одиноким, хто розділяє цю точку зору, - що сьогодні це складніше, ніж місяць тому", - сказав прем'єр Польщі.

Тому, за його словами, необхідно докласти ще більше зусиль.

Туск звернув увагу на тиск Російської Федерації на Україну та спротив у самій Україні людей, котрі виступають проти європейської інтеграції.

"Ми чітко сьогодні бачимо, наскільки сильно тисне на Україну великий східний сусід Польщі. Ми усвідомлюємо, що також в Україні не всі з ентузіазмом ставляться до наближення України до Європи. Тим більше Польща надалі діятиме для того, аби досягнути фіналу (у питанні асоціації між Україною та ЄС - УНІАН). Треба використати навіть найменший шанс, аби цей фінал у Вільнюсі був досягнутий", - сказав глава польського уряду.

Він назвав надзвичайно важливим наближення України до Євросоюзу, як для самої країни, так і для ЄС.

"Сьогодні у нас відчуття критичного моменту, коли за більш як 10 днів у Вільнюсі Президент Польщі Броніслав Коморовський спільно з іншими главами держав та урядів вирішуватиме, підписувати чи не підписувати Угоду про асоціацію з Україною", - сказав Туск.

Він також зазначив, що обговорював «українське питання» зі спеціальними представниками Європейського парламенту Олександром Квасневським та Петом Коксом.

Туск запевнив, що Польща у питанні підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС діятиме, як через спеціальну Місію Європарламенту, так і через власні органи влади.

"Ми усі відчуваємо, що бар'єри на фіналі є щораз сильнішими", - сказав він.

За словами Туска, найбільшою перешкодою до підписання документу залишається вирішення справи екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

"Маю враження, що стратегічний інтерес Європи, України, історична та політична уява повинні дозволити європейським лідерам та лідерам України подолати ці бар'єри, з необхідним взаєморозумінням довести до того, аби угода таки була підписана", - наголосив він.

На переконання Туска, тези про те, що угода може бути підписана у 2014 чи у 2015 роках лише "додають непотрібне алібі для тих, хто не хоче зближення України з Європою".