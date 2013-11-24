Колона учасників акції за євроінтеграцію рушила до АП
15:36, 24 листопада 2013Політика
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Колона учасників народного віча “За європейську Україну!” від Будинку уряду рушила до Адміністрації Президента України.
Вся колона разом рушила до будівлі АП
Як передає кореспондент УНІАН, спочатку колона пішла до Верховної Ради, проте частина людей за закликом інших учасників акції повернула назад, і тоді вся колона разом рушила до будівлі АП.
Люди скандують: “Революція, революція!”.
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