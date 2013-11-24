Під Кабміном проводиться стихійний мітинг, почалися сутички, чути постріли

Як передає кореспондент УНІАН, люди після закінчення мітингу на Європейській площі колоною рушили вулицею Грушевського в напрямку Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Кілька тисяч людей зупинилися під Будинком уряду та скандують: “Банду геть!”.

Під час ходи вулицею Грушевського колона людей постійно стикалася з автомобілями, які також рухалися, тому що рух для автомобілів не було перекрито. Під Будинком уряду вишукувалися кілька сотень бійців спецпідрозділу “Беркут” у спеціальному спорядженні. Вони перекривають вхід до будівлі Кабміну.

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Лідерів опозиції, чи когось, хто міг би очолити та організувати стихійну масову акцію під Кабміном, немає.

Люди продовжують збиратися біля Будинку уряду. Вони щільно стоять від Верховною Радою до Європейської площі.

Між міліцією та демонстрантами почалися сутички, міліція застосовує кийки, в околицях Кабміну чути постріли. Як повідомляється у соцмережах, міліція застосувала газ.