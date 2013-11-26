Янукович поаплодував українцям, які мирно підтримують євроінтеграцію (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, фрагмент якого показав телеканал «Інтер» у випуску програми «Подробиці»

«Я їм аплодую» , - заявив Президент.

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При цьому він зазначив, що до акцій приєдналися і політики з передвиборчими гаслами. «Я це теж дуже добре бачу. До речі, ті люди, які вийшли на майдани, вони подивилися і побачили риторику зовсім іншу» , - зазначив він.

Відео: ТСН