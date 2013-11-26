Янукович поаплодував українцям, які мирно підтримують євроінтеграцію (відео)
20:46, 26 листопада 2013Політика
1381 0
Президент України Віктор Янукович аплодує українцям, які беруть участь в акціях на підтримку євроінтеграції, котрі відбуваються в країні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, фрагмент якого показав телеканал «Інтер» у випуску програми «Подробиці»
«Я їм аплодую» , - заявив Президент.
Читайте також: Янукович: Асоціація можлива лише тоді, коли Україна буде економічно готовою (відео)
При цьому він зазначив, що до акцій приєдналися і політики з передвиборчими гаслами. «Я це теж дуже добре бачу. До речі, ті люди, які вийшли на майдани, вони подивилися і побачили риторику зовсім іншу» , - зазначив він.
Відео: ТСН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter