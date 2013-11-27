Зустріч Рибака з головою Сейму Литви скасовано

Скасовується зустріч голови Верховної Ради України Володимира Рибака з головою Сейму Литовської Республіки Лоретою Граужинєнє, заплановану на 27 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустріч скасовано «у зв’язку із змінами у робочому графіку керівництва Верховної Ради України».

Як повідомляв УНІАН, Граужинєнє прибула в Україну з терміновим візитом 26 листопада з метою переконати українську владу не відмовлятися від укладення Угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі.

Увечері 26 листопада вона виступила на Європейській площі перед учасниками акції на підтримку євроінтеграції України.

Спікер Сейму Литви привітала мітингувальників і висловила їм вдячність за те, що вони відстоюють європейський вибір України. Вона заявила, що Україна без сумніву є європейською державою.

Під час її виступу на Європейській площі були присутні лідери опозиційних фракції Верховної Ради: лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк, лідер «Свободи» Олег Тягнибок і лідер УДАРу Віталій Кличко.