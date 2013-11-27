Віце-спікер Сейму Литви закликає не відкладати питання асоціації на потім

Віце-спікер Сейму Литви, колишній прем’єр-міністр цієї країни Гедимінас Кіркілас заявляє, що не варто відкладати питання підписання Угоди про асоціацію з ЄС до наступних самітів.

Як повідомляє Радіо Свобода, Кіркілас також зауважив, що делегація парламенту Литви на чолі з головою Сейму Лоретою Ґраужинєнє, яка у вівторок із терміновим візитом прибула в Україну, переконуватиме українську владу не відмовлятися від укладення Угоди про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі.

«Ми гадаємо, що відкладати не варто, що є добрий шанс, ми знаємо свій досвід. Ви питаєте про ймовірний саміт Україна – ЄС у лютому наступного року. У лютому не буде саміту. Зараз Україна має всі шанси підписати, Європейський Союз сказав: договір на столі, тепер справа за Україною», – наголосив Кіркілас.

Водночас, Ґраужинєне, яка у вівторок виступила зі сцени Євромайдану, сьогодні матиме зустрічі з вищим керівництвом України.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що не виключає, що Угода про асоціацію з Європейським союзом може бути підписана під час саміту Україна-ЄС на початку 2014 року.

22 листопада європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле заявив, що Угода про асоціацію може бути підписана на майбутньому саміті Україна-ЄС. «Ви не повинні бути вченими, щоб побачити, що наступна можливість для підписання - це саміт Україна-ЄС, дата якого ще не визначена, ми думаємо наприкінці зими - на початку весни», - сказав він.