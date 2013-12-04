Біля ВР та Кабміну тривають мітинги

Як передає кореспондент УНІАН, у обох мітингах наразі бере участь по кілька сотень осіб.

Мітингувальники, які підтримують владу, слухають виступи активістів зі сцени, яка розташована з боку біля ВР.

А учасники акції проти влади просто стоять перед будівлею уряду, перед металевими щитами, якими загороджено в'їзд на подвір'я перед Будинком уряду.

Біля Кабміну не звучать жодні гасла, немає депутатів. Активісти тримають прапори України та прапори ВО “Свобода”.

Крім того, будівлі ВР та уряду все ще оточено автомобілями міліції, проте на вулиці немає великої кількості працівників спецпідрозділів міліції.