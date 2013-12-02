Українська опозиція домовилася про взаємодію з білорусами

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Об'єднаної громадянської партії (ОГП).

Зокрема, як наголошується в повідомленні, в рамках саміту «Східного партнерства», який пройшов у Вільнюсі 28-29 листопада, голови ОГП Анатолій Лебедько і партії БНФ Олексій Янукевич зустрілися з лідерами української опозиції Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком.

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За словами Лебедька, українці висловили зацікавленість у співпраці з білоруською опозицією.

«Домовилися в найближчій перспективі обмінятися ідеями, пропозиціями, як краще побудувати взаємодію. На мій погляд, сьогодні є багато аргументів за співпрацю прихильників європейського вибору в Україні й Білорусі. Є попит на солідарність і взаємопідтримку. Забігати вперед не будемо, але спробуємо озвучені слова перевести у формат конкретних справ і заходів», - підкреслив Лебедько.