Українська опозиція домовилася про взаємодію з білорусами
Лідери білоруських опозиційних партій - Об'єднаної громадянської партії і партії «Білоруський народний фронт» - домовилися про взаємодію з лідерами опозиції України
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Об'єднаної громадянської партії (ОГП).
Зокрема, як наголошується в повідомленні, в рамках саміту «Східного партнерства», який пройшов у Вільнюсі 28-29 листопада, голови ОГП Анатолій Лебедько і партії БНФ Олексій Янукевич зустрілися з лідерами української опозиції Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком.
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За словами Лебедька, українці висловили зацікавленість у співпраці з білоруською опозицією.
«Домовилися в найближчій перспективі обмінятися ідеями, пропозиціями, як краще побудувати взаємодію. На мій погляд, сьогодні є багато аргументів за співпрацю прихильників європейського вибору в Україні й Білорусі. Є попит на солідарність і взаємопідтримку. Забігати вперед не будемо, але спробуємо озвучені слова перевести у формат конкретних справ і заходів», - підкреслив Лебедько.