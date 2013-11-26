Білоруські опозиціонери висловили солідарність з Євромайданом

Політрада білоруської Об`єднаної громадянської партії (ОГП) висловила солідарність з громадянами України, які «вийшли на вулицю, щоб засвідчити свою прихильність європейським цінностям і стандартам».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться у спеціальній заяві політради ОГП.

«Ми разом з тими, для кого європейський вибір – це мета і майбутнє. Сьогодні в Києві вирішується не тільки доля українців, але й усіх прихильників змін на пострадянському просторі», - підкреслюється в заяві.

Білоруська опозиція також висловлює сподівання, що «українські еліти знайдуть компроміс і рішення, які відчинять двері до Європи для всіх прихильників змін на пострадянському просторі».