Скрипка та Фагот запрошують Януковича відвідати Майдан

Про це йшлося під час круглого столу “План дій для країни”, організованого Телевізійною службою новин та інформаційним агентством УНІАН.

Ідею запросити на Майдан Януковича висловив фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, й учасники заходу вирішили піти на Майдан й оголосити це запрошення.

Також відомі музиканти вважають, що учасники акції мають вимагати відставки уряду та обрати свій власний "уряд Майдану". Фронтмен гурту "Танок на майдані Конго" Олег Михайлюта зазначив, що люди мають "з повагою один до одного вимагати відставки уряду".

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Актор та телеведучий Антін Мухарський вважає, що для того, аби Майдан почав діалог з владою ,мають бути виконанні вимоги опозиції та протестувальників. Він нагадав, що передусім це відставка прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

"Якщо це буде зроблено - є така можливість, що суспільство знайде компроміс", - зауважив він.

Невиконання цих вимог, на думку Мухарського, призведе до загострення протистояння.

"Невиконання цих вимог - силовий розгін або силове протистояння, тоді ми маємо два варіанти розвитку подій: це репресивна історія... Або почнеться партизанська війна", - зауважив Мухарський.

Він підтримав ідею проведення народного віча для обрання людей, які матимуть мандат на переговори з владою.

Скрипка вважає, що чим більше загострюватиметься ситуація в державі, тим тяжче буде з нею виходити. Скрипка наголосив, що потрібно починати діалог з владою.

"Я - людина миру, я - людина-пацифіст. Зараз гра у війнушку… Чим ми більше будемо накручувати ситуацію, тим важче з неї буде вийти", - сказав Скрипка.

Він підкреслив, що жодна революція не приносила позитивного результату.

"Візьмемо Помаранчеву революцію. Проти чого ми боролися? Ми боролися проти Януковича! Що ми отримали? Ми отримали Януковича...", - сказав музикант.

Він вважає, що потрібно боротися не проти чогось, а за щось. Скрипка висловив жаль, що на сьогодні на другий план відходить вимога учасників акції стосовно євроінтеграції.

Скрипка закликав до діалогу і компромісів, наприклад, він вважає, що можна було б допустити владу поставити справжню ялинку на Майдані Незалежності.

"Треба почати поважати всіх, і почати діалог", - зауважив Скрипка.

Михайлюта висловив здивування, як можна поважати людей, які себе дискредитували, в тому числі тих, які давали наказ розганяти Майдан. За його словами, нинішні події в Україні не вселяють надію у світле майбутнє країни.

"Те, що відбувається на Майдані, - це лакмусовий папірець всієї країни. Ще трошки - і вся країна буде ходити на цирлах, будуть продовжувати бити, залякувати, забирати бізнеси", - вважає він.

Михайлюта підкреслив, що сьогодні треба говорити не лише про відставку окремих міністрів, а й усього уряду.

"Сто відсотків: вимога має бути - повністю змінити уряд", - сказав Михайлюта, висловивши думку, що до загальнонаціонального круглого столу можна йти з розумінням, що влада готова робити крок назустріч власному народу.

В ході круглого столу Скрипка, вкотре, закликаючи до конструктиву, зауважив, що ситуація в Україні може призвести до утворення "республіки майдан" в середині столиці з власним урядом.

Ідею підхопив Мухарський: "Це гарна ідея. Практична ідея. Треба обрати уряд Майдану". Він вважає, що три опозиційні політичні партії мають внести свої пропозиції з цього приводу.