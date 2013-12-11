Роговцева на Євромайдані: недопустимо застосовувати силу до беззбройних людей

Вона підкреслила, що ще в дитинстві вчили - не можна бити лежачого. «Що ми отримали зараз з вами і що нас обурило - не можна бити лежачого, не можна бити ногами по голові, обличчю, в живіт. Не можна бити людину, яка немає зброї. Це наші діти»- підкреслила Роговцева.

Вона зазначила, що «Леся Українка колись сказала, що неволя ще мерзотніша, коли вона добровільна». «Тож я бачу, що в нас немає такого спокою, такої байдужості, щоб це терпіти. Ваш спротив, наш спротив – це наша гідність», - сказала Роговцева, звертаючись до Євромайдану.

Вона зазначила, що її дочка Катерина разом онуком також на Євромайдані.