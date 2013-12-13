Федерація профспілок України протестує проти заборони перебувати у Будинку профспілок

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФПУ, 10 грудня Федерація професійних спілок України отримала вимогу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві, внесену на виконання ухвали Печерського районного суду Києва, про негайне звільнення та заборону знаходитися у приміщеннях Будинку спілок на Майдані Незалежності, 2 будь-яким особам, крім працівників підприємства «Господарське управління ФПУ» та охоронної фірми.

Таким чином, Федерація профспілок України, понад 40 всеукраїнських профспілок, її членських організацій, позбавлені можливості здійснювати свою основну функцію – захист прав та інтересів членів профспілок.

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Президія ФПУ висловлює протест з цього приводу і заявляє, що заборона перебування у будинку керівників та працівників апарату ФПУ, Київської обласної ради профспілок, всеукраїнських профспілок перешкоджає їхній законній діяльності, взаємодії колегіальних органів ФПУ на всіх інших рівнях і фактично паралізує роботу профспілок. Водночас, це створює передумови неконтрольованого використання Будинку спілок, ставить його збереження під загрозу в цілому.

Більше того, заявляють у ФПУ, обмежуються права членів профспілок на участь у діяльності профспілок, вільний доступ до профспілкових органів, що суперечить Конституції України, законам, нормам конвенцій МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» та № 98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів».

Президія ФПУ інформує Президента України, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про реальну загрозу профспілковим правам і можливостям ведення профспілкової роботи у цей складний для України час і звертається з вимогою невідкладно вжити заходів щодо відновлення повноцінної діяльності ФПУ, яка об’єднує у своїх лавах понад 8 млн членів профспілок.