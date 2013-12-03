ФПУ добровільно надала свої приміщення для потреб Євромайдану

Про це йдеться у розповсюдженій офіційній заяві Президії Федерації профспілок України.

ФПУ заявляє рішучий протест проти силового розгону мирного зібрання громадян України вночі 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в місті Києві.

“Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації гарантується Основним Законом – Конституцією України – і повинно безумовно забезпечуватися всіма державними структурами. На свободі об’єднання, на праві безперешкодних мирних зборів ґрунтується діяльність громадянського суспільства у кожній країні. У демократичному світі саме так захищаються трудові, соціальні, економічні права”, - йдеться в заяві.

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Наголошується, що ці фундаментальні права всебічно підтримуються Міжнародною конфедерацією профспілок, Всеєвропейською радою профспілок, членською організацією яких є Федерація профспілок України.

“Однак, як показали події 30 листопада, Закон писаний не для всіх. Молоді люди постраждали тільки за те, що повірили у Конституцію і своє законне право. Закликаємо органи влади забезпечити безумовне дотримання правоохоронними структурами, кожним державним посадовцем права громадянина на мирне зібрання, вільне і публічне висловлення своєї думки”, - зазначають профспілки.

Автори заяви звертаються до лідерів всіх політичних сил “неухильно дотримуватися принципів європейської демократії та поваги до прав громадян”.

Також профспілки просять Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дати об’єктивну оцінку порушенню права громадян на мирні збори 30 листопада в Києві, довести її до широкої громадськості та Верховної Ради України для парламентського реагування.

Як повідомляв УНІАН, з учора у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного супротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.