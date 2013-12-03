ФПУ добровільно надала свої приміщення для потреб Євромайдану
Федерація профспілок України (ФПУ) на прохання членів профспілок тимчасово надала частину своїх приміщень для обігріву учасників акції, медичної допомоги та забезпечила роботу їдальні.
Про це йдеться у розповсюдженій офіційній заяві Президії Федерації профспілок України.
ФПУ заявляє рішучий протест проти силового розгону мирного зібрання громадян України вночі 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в місті Києві.
“Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації гарантується Основним Законом – Конституцією України – і повинно безумовно забезпечуватися всіма державними структурами. На свободі об’єднання, на праві безперешкодних мирних зборів ґрунтується діяльність громадянського суспільства у кожній країні. У демократичному світі саме так захищаються трудові, соціальні, економічні права”, - йдеться в заяві.
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Наголошується, що ці фундаментальні права всебічно підтримуються Міжнародною конфедерацією профспілок, Всеєвропейською радою профспілок, членською організацією яких є Федерація профспілок України.
“Однак, як показали події 30 листопада, Закон писаний не для всіх. Молоді люди постраждали тільки за те, що повірили у Конституцію і своє законне право. Закликаємо органи влади забезпечити безумовне дотримання правоохоронними структурами, кожним державним посадовцем права громадянина на мирне зібрання, вільне і публічне висловлення своєї думки”, - зазначають профспілки.
Автори заяви звертаються до лідерів всіх політичних сил “неухильно дотримуватися принципів європейської демократії та поваги до прав громадян”.
Також профспілки просять Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дати об’єктивну оцінку порушенню права громадян на мирні збори 30 листопада в Києві, довести її до широкої громадськості та Верховної Ради України для парламентського реагування.
Як повідомляв УНІАН, з учора у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного супротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.