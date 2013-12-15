Попова, Сівковича та Коряка судитимуть наступного тижня (відео)

05:52, 15 грудня 2013
Політика
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Прокуратура просить обрати запобіжним заходом домашній арешт.

За силовий розгін Євромадану в ніч на 30 листопада можуть покарати 4-х державних посадовців. Це голова КМДА Олександр Попов, заступник голови РНБО Володимир Сівкович, керівник київської міліції Валерій Коряк і його заступник, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

За попереднім розслідуванням Генпрокуратури, саме Попов і Сівкович тієї ночі морально тиснули на керівника київської міліції, щоб "Беркут" застосував силу проти мирних мітингарів.

"Цей тиск зафіксований, вони всі допитані. З ними проведені усі слідчі дії", - наголосив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

Президент Янукович уже відсторонив Попова та Сівковича від займаних посад. А наступного тижня суд визначиться із запобіжним заходом для підозрюваних.

Прокуратура пропонує для посадовців домашній арешт.

"Сьогодні їм повідомлено про підозри. Я думаю, що у понеділок чи вівторок буде суд по запобіжному заходу", - розповів Пшонка.

Жоден із підозрюваних у причетності до розгону Євромайдану 30 листопада коментувати звинувачення не погодився.

Раніше повідомлялося, що голова КМДА Олександр Попов передумав встановлювати ковзанку на Майдані.

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