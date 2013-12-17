З Криму відправили четвертий поїзд з активістами на провладний мітинг

Людей із різних районів півострова спочатку автобусами привезли на центральну площу Сімферополя, повідомляє ТСН.

Цей короткий мітинг організатори назвали "проводами". А потім людей доправили на залізничний вокзал, де на мітингарів чекав спецпотяг на 20 вагонів. Дехто не приховує, що крім акції Партії регіонів має намір відвідати й Євромайдан.

"На Євромайдан я піду, тому що я сама з Чернівецької області. В мене у Чернівцях сестра та її діти. Я не хочу, щоб була якась розруха. Україну ми ділити не збираємося. І мені прикро, якщо ми її розділимо, я не зможу свою сестру навідувати. Батько в мене там. Я піду й туди, і сюди. На два боки. Може, ми там об'єднаємося. Ми за мир і стабільність", - розповіла безробітна Валентина.

Більшість стверджують, що їдуть мітингувати безкоштовно. Однак дехто зізнається, що за участь у провладній акції їм обіцяли заплатити.

"Сказали по 400 за день", - розповів мітингувальник Анатолій.

Це вже четвертий спецпоїзд, що вирушив із Криму на антимайдан. І не останній, запевняють місцеві регіонали.

"Ми дуже піклуємося про наших активістів. Там непрості погодні умови в Києві, тому ми тих, хто хоче залишитися на кілька діб, ми їх залишаємо. У нас є пункти обігріву, наметове містечко, де організовано харчування, щоб підтримати сили в собі. А тим кримчанам, кому більше дня важко працювати на мітингу, ми відправляємо назад", - пояснив керівник апарату кримської організації Партії регіонів Володимир Осипенко.

Раніше повідомлялося, що учасники антимайдану розходяться з-під Верховної Ради і чекають грошей.