З Криму відправили четвертий поїзд з активістами на провладний мітинг
Чергову тисячу кримчан відправили сьогодні тамтешні регіонали на антимайдан.
Людей із різних районів півострова спочатку автобусами привезли на центральну площу Сімферополя, повідомляє ТСН.
Цей короткий мітинг організатори назвали "проводами". А потім людей доправили на залізничний вокзал, де на мітингарів чекав спецпотяг на 20 вагонів. Дехто не приховує, що крім акції Партії регіонів має намір відвідати й Євромайдан.
"На Євромайдан я піду, тому що я сама з Чернівецької області. В мене у Чернівцях сестра та її діти. Я не хочу, щоб була якась розруха. Україну ми ділити не збираємося. І мені прикро, якщо ми її розділимо, я не зможу свою сестру навідувати. Батько в мене там. Я піду й туди, і сюди. На два боки. Може, ми там об'єднаємося. Ми за мир і стабільність", - розповіла безробітна Валентина.
Більшість стверджують, що їдуть мітингувати безкоштовно. Однак дехто зізнається, що за участь у провладній акції їм обіцяли заплатити.
"Сказали по 400 за день", - розповів мітингувальник Анатолій.
Це вже четвертий спецпоїзд, що вирушив із Криму на антимайдан. І не останній, запевняють місцеві регіонали.
"Ми дуже піклуємося про наших активістів. Там непрості погодні умови в Києві, тому ми тих, хто хоче залишитися на кілька діб, ми їх залишаємо. У нас є пункти обігріву, наметове містечко, де організовано харчування, щоб підтримати сили в собі. А тим кримчанам, кому більше дня важко працювати на мітингу, ми відправляємо назад", - пояснив керівник апарату кримської організації Партії регіонів Володимир Осипенко.
Раніше повідомлялося, що учасники антимайдану розходяться з-під Верховної Ради і чекають грошей.