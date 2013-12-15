Президент Франції не поїде на Олімпіаду в Сочі

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Лоран Фабіус в інтерв’ю радіо Europe 1.

Фабіус розповів, що сам теж не має наміру прибути у Сочі на Олімпіаду. Причини такого рішення він не пояснив.

На тему: Віце-президент Єврокомісії не поїде на Олімпіаду в Сочі-2014 через дискримінацію

Раніше президент Німеччини Йоахім Ґаук підтвердив, що не приїде на відкриття Олімпіади у Росії.