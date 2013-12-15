Президент Франції не поїде на Олімпіаду в Сочі
19:49, 15 грудня 2013Світ
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Участь президента Франції Франсуа Олланда в урочистих заходах у рамках зимових Олімпійських ігор у Сочі не передбачена
Олланд не поїде в Сочі - очільник МЗС Франції / Фото : elpopular.com.ec
Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Лоран Фабіус в інтерв’ю радіо Europe 1.
Фабіус розповів, що сам теж не має наміру прибути у Сочі на Олімпіаду. Причини такого рішення він не пояснив.
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Раніше президент Німеччини Йоахім Ґаук підтвердив, що не приїде на відкриття Олімпіади у Росії.
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