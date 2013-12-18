Лідери ЄС підтвердять готовність підписати Угоду з Україною - дипломат

До резолюції саміту Європейського Союзу, який відбудеться 19-20 грудня, буде включено пункт, який підтвердить готовність ЄС підписати Угоду про асоціацію з Україною і в якому буде висловлена підтримка українцям, які виступають за євроінтергацію на Євромайдані у Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це журналістів повідомив висопоставлений дипломат Європейського Союзу, який побажав залишитись не названим.

"Слід очікувати, що до висновків Європейської Ради буде включений пункт про "Східне партнерство", зокрема в контексті асоціації з Грузією та Молдовою. Щодо України, то вважаю, що буде повторена заява, оприлюднена вже раніше, в якій, серед іншого, говориться про готовність ЄС підписати Угоду про асоціацію, коли керівництво України буде готове. Також буде висловлена підтримка українцям (на Євромайдані - УНІАН)", - зазначив дипломат.