ЄС сподівається, що домовленості Києва з Москвою не перекреслюють євроінтеграцію України

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на міністра закордонних справ головуючої у Євросоюзі Литви Лінаса Лінкявічусa та єврокомісара з питань розширення Штефана Фюле.

"Ми повинні побачити, про що сторони домовились та що саме підписали. Але загалом ми завжди дотримувалися думки, що Угода про асоціацію України з ЄС не змушує Україну робити вибір між Москвою та Брюсселем. Ми завжди визнавали потребу збереження торговельних та інших відносин України і Росії", - сказав Фюле.

"Якщо розмови у Москві привели до нормалізації торговельних відносин України з Росією на базі взаємовигідних домовленостей та якщо ці домовленості можна погодити із зобов'язаннями України в рамках парафованої Угоди про асоціацію, то можна бути лише задоволеними цією подією", - відзначив він.

За словами Лінкявічуса, кілька днів тому в Києві отримав від представників української влади запевнення, що жодна домовленість з Росією не буде перешкоджати євроінтеграції України. Він відзначив, що його українські співрозмовники запевняли, що Київ також не планує виходити з Європейської енергетичної спільноти та що домовленості з Москвою не стануть кроком до приєднання України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

"Звичайно, що це лише слова, і ми повинні побачити, як буде у реальності", - сказав Лінкявічус.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд своїм розпорядженням припинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що викликало хвилю протестів в Україні, які тривають і досі.

17 грудня у Москві після засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Януковича і Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 млрд доларів.