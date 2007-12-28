Суд відмовив Партії Регіонів у позові проти Тимошенко та Турчинова

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову Партії регіонів про визнання такими, що не відповідають дійсності, заяв лідерів БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і Олександра ТУРЧИНОВА про причетність «регіоналів» до зриву 11 грудня голосування у Верховній Раді за призначення Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив адвокат БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО.

«Суд розглянув матеріали, надані прокуратурою і СБУ, переглянув відеоматеріали, коли представник Партії регіонів вирвав картку з системи електронного голосування «Рада»», - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

За його словами, таке рішення суду, по суті, означає підтвердження заяв Ю.ТИМОШЕНКО і О.ТУРЧИНОВА про причетність Партії регіонів до зриву голосування при затвердженні лідера БЮТ на посаду прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час голосування про призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися до СБУ з проханням порушити кримінальну справу про перешкоджання депутатам у їх волевиявленні.

Тим часом, прес-центр СБУ 12 грудня повідомив, що спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ не виявила втручання в роботу системи «Рада» під час голосування про призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.

12 грудня заступник керівника фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів звернеться до суду, якщо коаліція не вибачиться за безгрунтовні звинувачення щодо втручання в роботу електронної системи голосування «Рада».