В Туреччині звільнили близько 350 поліцейських через корупцію

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, рішення про усунення поліцейських з посад ухвалив уряд Туреччини.

У грудні 2013 року в Туреччині в рамках антикорупційних рейдів поліція затримала понад 50 осіб, зокрема синів трьох міністрів і кілька солідних бізнесменів. Міністри, батьки затриманих, пішли у відставку після інциденту.

Пізніше були звільнені десятки високопоставлених поліцейських в Анкарі і Стамбулі. Як зазначив прем'єр-міністр Туреччини Реждеп Тайїп Ердоган, це було зроблено, оскільки правоохоронці зловживали своїми повноваженнями.