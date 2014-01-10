Кравчук вважає, що Україна вже може розглядати питання зміни державного устрою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття фотовиставки “Леонід Кравчук: 80 років з Україною”.

“За 23 роки, які пройшли, ми можемо вже зараз розглядати питання про зміну (державного) устрою. Це не означає, що ми будемо (розглядати). Якщо 20 років тому для нас було питання, якою має бути Україна, я не мав сумніву, що вона має бути президентською або президентсько-парламентською. Тому що тоді треба було приймати дуже швидко рішення, не було часу для дискусій і глибоких аналітичних досліджень. І тоді та форма правління, яка є зараз, вона найбільше відповідала потребам. Зараз уже можна говорити і про парламентсько-президентську державу”, - пояснив Кравчук.

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Водночас він наголосив, що зміна державного устрою країни залежить від волі народу.

Кравчук вважає, що для зміни державного устрою, звичайно, передусім, необхідно провести дискусію в експертних колах і з громадськістю на різних рівнях, з науковцями.

“Необхідно знайти правильне рішення, але є підстави для того, щоб його розглядати”, - сказав він.

Як відомо, Кравчук відзначає сьогодні 80-річний ювілей.