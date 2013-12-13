Кравчук пропонує розробити "меморандум порозуміння"
16:20, 13 грудня 2013Політика
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Колишній Президент України Леонід Кравчук пропонує учасникам круглого столу розробити меморандум порозуміння
Леонід Кравчук пропонує меморандум
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав, виступаючи на засіданні круглого столу «Об'єднаємо Україну».
Він зауважив, що сьогодні під час круглого столу лунає багато заяв та пропозицій щодо виходу України з кризової ситуації. Кравчук запропонував учасникам круглого столу направити в робочу групу представників, які і розроблять відповідний меморандум.
Він вважає, що на наступному засіданні такий документ можна було б вже підписати.
“Не можна робити поспіхом. Це має бути дуже серйозний виважений, документ”, - сказав Кравчук.
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