Янукович привітав Кравчука з 80-річчям
09:27, 10 січня 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Президента України у 1991-1994 роках Леоніда Кравчука з днем народження.
Леонід Кравчук та Віктор Янукович
Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Вашого 80-річчя. Глибоко шаную Вас за неоціненний внесок у зміцнення конституційного ладу та національної злагоди, розвиток демократії в Україні», - йдеться у вітанні.
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«Як патріот і мудрий політик Ви зробили все, щоб наша країна отримала міжнародне визнання та здійснила першочергові кроки на шляху формування самостійної незалежної європейської держави», - підкреслив Янукович.
Він побажав Кравчуку «міцного здоров’я, невичерпних життєвих сил та родинного тепла на довгі сонячні літа».
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