Янукович привітав Кравчука з 80-річчям

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Вашого 80-річчя. Глибоко шаную Вас за неоціненний внесок у зміцнення конституційного ладу та національної злагоди, розвиток демократії в Україні», - йдеться у вітанні.

Читайте також: Кравчук пропонує розробити "меморандум порозуміння"

«Як патріот і мудрий політик Ви зробили все, щоб наша країна отримала міжнародне визнання та здійснила першочергові кроки на шляху формування самостійної незалежної європейської держави», - підкреслив Янукович.

Він побажав Кравчуку «міцного здоров’я, невичерпних життєвих сил та родинного тепла на довгі сонячні літа».