Після нічних бійок активістів з "Беркутом" відкрито вже 6 кримінальних проваджень

Правоохоронці вважають, що мітингувальники діяли незаконно й закидають їм хуліганство, незаконне втручання в діяльність суду та опір працівникам міліції, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Мітингувальники почали кидати в бік працівників міліції та конвойного автомобіля частини плитки, палиці, а також застосовували газ дратівливої дії. Близько 20 працівників міліції отримали різні ушкодження. Один з міліціонерів госпіталізований з переломом ноги", - розповів заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк.

На доказ своїх слів міліція надала відео, де видно, як невідомі з числа активістів жбурляють палиці та застосовують сльозогінний газ.

За результатами нічних подій міліція та прокуратура Києва відкрили 6 кримінальних проваджень. Одне стосується перевищення повноважень співробітниками "Беркуту", 2 – хуліганських дій з боку мітингувальників.

Також розслідуватимутьси справа про незаконне перешкоджання суду, опору працівникам міліції та блокування автомагістралі.