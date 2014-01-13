Один із мисливців, що загинули на озері Сиваш, був депутатом ПР з Дніпропетровської області

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах Херсонської області.

За його інформацією, троє мисливців - 61-річний непрацюючий житель Херсона, а також, 45-річний і 51-річний брати, уродженці Грузії, жителі Дніпродзержинська Дніпропетровської області - приїхали до знайомого в село Стрілецьке на Арабатській Стрілці, щоб пополювати на острові Папаніна.

11 січня вони вийшли на полювання по озеру Сиваш на пластиковому моторному човні. Того ж дня, до Генічеського райвідділ міліції надійшло повідомлення, від місцевих жителів про те, що вони виявили перевернутий човен, почалися пошуки зниклих. О 20:50 на Арабатськой Стрілці в районі сіла Стрілецьке в озері Сиваш було знайдено тіла всіх трьох загиблих.

За даними джерела, старший із загиблих братів - депутат Дніпродзержинської міської ради (від Партії регіонів) 6 скликання Дніпропетровської області, Арташ Чобанян. Він працював заступником директора місцевого речового ринку. Молодший брат був приватним підприємцем.

Тіла направлено на судово-медичну експертизу. Попередня причина смерті – утоплення.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані кримінального провадження за ст. 291 (порушення правил, що діють на транспорті,).

Проводиться перевірка.

У прес-службі облУМВС у Херсонській області інформацію про особи загиблих мисливців не коментують.

Як повідомляв УНІАН, неподалік від с. Стрілецьке Генічеського району Херсонської області на озері Сиваш потонули три людини. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, чоловіки на моторному пластиковому човні вийшли на полювання. Перевернутий човен і тіла загиблих знайдено і піднято з води.