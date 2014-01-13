Пивоварів Німеччини оштрафували на ?106 млн за цінову змову

Про це йдеться в прес-релізі відомства, сообщвет Лента.ру.

Антимонопольники оштрафували п'ять компаній- Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner і Barre. Крім того, штрафи виписали особисто семи громадянам, які, на думку управління, несуть персональну відповідальність за порушення.

Розслідування триває відносно ще мінімум шести пивоварень. Anheuser-Busch InBev- найбільшої пивоварної компанії світу - вдалося уникнути покарання, так як організація повідомила антимонопольникам про змову. Як пояснив глава відомства Андреас Мундт (Andreas Mundt), порушники координували свої дії при особистих зустрічах і по телефону.

У 2006-2008 роках вони домовилися про підвищення вартості 100 літрів розливного пива на п'ять-сім євро. У 2008 році учасники картелю домовилися, що підвищать ціну пляшкового пива на один євро за ящик ( 20 пляшок) .

Німеччина - найбільший виробник пива в ЄC; в цій країні працюють понад 1,3 тисячі пивоварень. Налічується понад п'ять тисяч марок німецького пива. Разом з цим споживання цього напою в ФРН неухильно знижується з 80 -х років. За даними статистичної служби ФРН, в 2012 році в Німеччині було продано 96,5 мільйона гектолітрів пива, тоді як у 2001 році цей показник становив 107,8 мільйона гектолітрів .